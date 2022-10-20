Іранські дрони вбили киян: під час атаки «шахідів» по Києву загинули енергетики

Двоє працівників «Київтеплоенерго» загинули під час ворожої атаки по Києву 18 жовтня, повідомили на підприємстві.



«Енергетичний фронт — ще одна передова безжальної та жорстокої війни. Учора вона забрала життя двох наших колег-енергетиків. Величезна непоправна втрата для сімей, друзів, всього нашого багатотисячного колективу» — йдеться у повідомленні.



Загинули 64-річний Микола Васильович Сахно, електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту та автоматики 6-го розряду, який працював у цій сфері 35 років, та 52-річний Олексій Олександрович Черніков, інженер-електронник 1-ї категорії з 4-річним стажем в енергетичної галузі.

«Надійні, відповідальні, віддані своїй справі. Справжні професіонали високого класу. Глибокі співчуття сім'ям Олексія Олександровича та Миколи Васильовича. Вічна пам'ять колегам», — додали в «Київтеплоенерго».



Нагадаємо, 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по об'єктах енергозабезпечення у Києві, Житомирі та Дніпрі. Внаслідок ранкового ворожого обстрілу було пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури у Деснянському районі столиці, через що були перебої з електропостачанням Троєщини, водоканалу, що забезпечує водою частину столиці. Повідомлялося про двох загиблих та одного пораненого працівника об'єкта інфраструктури. Згодом кількість загиблих у Києві внаслідок ворожої атаки на об'єкті критичної інфраструктури зросла до трьох.

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