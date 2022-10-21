В Україні відкрили кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів-камікадзе і ракет російській армії, яка воює в Україні.

«Слідство має встановити всіх причетних до постачання в рф іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають рф у війні проти України», — повідомили в СБУ.

Зазначається, що метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

«Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини рф. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей. Тож наразі українські правоохоронні органи дають юридичну оцінку такій допомозі нашому ворогу. Незважаючи на спроби рф замаскувати „Шахеди“ під „Герані“, ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз», — зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Провадження відкрите за ч.1 статті 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що агенція Reuters повідомляла, що домовленості між Іраном та росією щодо постачання ракет класу «земля-земля» були досягнуті ще 6 жовтня. Того дня перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопосадовці впливової Революційної гвардії Ірану та представник Вищої ради національної безпеки відвідали москву.

Фото з мережі

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