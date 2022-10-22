Російські загарбники продовжують спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямах.



Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області, Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озерянівка, Одрадівка та Первомайське Донецької області.

Підтверджено вогненну поразку Силами оборони 20 жовтня цього року ремонтної бази окупантів та ворожої техніки у районі Нової Каховки Херсонської області.



Українська авіація Сил оборони минулої доби завдала 16 ударів. Ліквідовано три опорні пункти та десять районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків збили ворожий літак Су-25 та БпЛА типу «Орлан-10».

Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.



За інформацією розвідки, Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися в місті, переодягаються у цивільний одяг і заселяються у покинуті будинки. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.



Російські окупанти проводять заходи щодо звільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.



У місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.



У росії зростає рівень невдоволення діями військового керівництва. Зокрема, через мобілізацію, яка досі продовжується у віддалених регіонах, попри офіційне оголошення її завершення.



Про те, що сталося у 240-й день війни, у матеріалі «ФАКТІВ».

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