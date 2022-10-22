Великий успіх буде супроводжувати Раків та представників ще одного знака зодіаку: гороскоп від Анжели Перл на 22 жовтня

Австралійська астрологиня Анжела Перл вважає, що сьогодні для багатьох людей буде не дуже простим. Але якщо керуватися здоровим глуздом та рекомендаціями зірок, то денний баланс енергій виявиться позитивним.

Овен

Ризик у цей день буде необґрунтованим та призведе до серйозних наслідків. Якщо Овни все ж таки вирішать піддатися спокусі, то це може призвести як до травм, так і до більш суттєвих ускладнень.

Телець

Робота та навчання можуть даватися непросто 22 жовтня, тому досвідчений фахівець радить зосередити свою увагу на найбільш пріоритетному завданні. Ухвалення важливих рішень краще відкласти.

Близнюки

Всю свою енергію та увагу астрологиня радить звернути на саморозвиток. Будь-які починання, пов'язані з пошуком себе та розвитком нових навичок, підуть на користь і приведуть до швидкого результату.

Рак

Важливі рішення та завдання особливо вдаватимуться у цей день, оскільки Раків супроводжуватиме великий успіх. У стосунках також варто виявляти ініціативу та брати на себе зобов'язання, які раніше здавалися надто серйозними.

Лев

Фінансові операції та прийняття важливих рішень астрологиня рекомендує перенести на більш сприятливий час. 22 жовтня Левів можуть відволікати різні дрібниці та побутові негаразди, які можуть вибивати з колії та перешкоджати успішному завершенню справ.

Діва

День найбільш сприятливий для того, щоб проводити час з сім'єю та налагоджувати спілкування. Навколишні можуть бути агресивними і напруженими, тому у спілкуванні краще дотримуватися нейтральної позиції і не давати приводу до початку конфлікту.

Терези

Упродовж представники знаку зодіаку можуть відчувати занепад сил і зневіру, можлива осіння нудьга і непорозуміння з близькими через поганий настрій. Переосмислення та планування дозвілля буде найбільш сприятливим для подальшого розвитку.

Скорпіон

Свої сили слід сконцентрувати на зміцненні здоров'я. 22 жовтня астрологиня радить уважно ставитися до себе та близьких. Робота та вирішення напружених завдань будуть даватися складніше, проте можуть дати поштовх до розвитку та досягнення нових висот.

Стрілець

Стрільцям астрологиня прогнозує активний і продуктивний день, який найкраще провести на природі та на самоті. Спілкування може не складатися, проте за бажання прокачати навички комунікації можна спробувати налагодити соціальні зв'язки та знайомства.

Козоріг

Для Козорогів день буде одночасно напруженим і захопливим: з одного боку, спостерігатиметься приплив сил та енергії, але може не вистачати часу на її реалізацію. Астрологиня радить скласти чіткий план дій і завдань і дотримуватися його.

Водолій

Напружена та зосереджена робота — саме те, що допоможе представникам даного знаку зодіаку почати швидше рухатися до мети та досягти бажаного. Спілкування слід обмежити або відкласти, щоби не відриватися від роботи.

Риби

День обіцяє представникам даного знаку зодіаку безліч емоцій та переживань, деякі з них можуть бути неоднозначними. Енергії у Риб буде достатньо для реалізації задуманого, але важливо використовувати її правильно і не проґавити унікальні можливості дня.

Прогноз від відомого астролога на листопад 2022 читайте на сайті «ФАКТІВ».

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