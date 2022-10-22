Окупанти обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області: що відомо

Рашисти знову вдарили по Дніпропетровській та Запорізькій областях. В ніч на 22 жовтня путінські загарбники завдали удару з артилерії та РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Накрили вогнем дві місцеві громади — Марганецьку та Нікопольську», — написав він.

За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

По Нікополю ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті пошкоджено понад 20 будинків та кілька газопроводів, виникла пожежа, яку вже погасили рятувальники.

Обірвані лінії електропередач. Майже 1000 сімей залишилося без світла. Енергетики вже чинять мережі, зазначив Резніченко.

Також вночі атаку ворога зазнало село Зарічне Запорізької області.

«Вночі завдано 2 ракетних удари по селу Зарічне Комішувацької ОТГ. На щастя, обійшлося без постраждалих і серйозних руйнувань. Нас не здолати! Вистоємо і переможемо!» — повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Як повідомляли «ФАКТИ», минулої доби українська авіація завдала 16 ударів по ворогу, ліквідувавши кілька опорних пунктів росіян.

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