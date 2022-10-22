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Спорт

Шевченко став «золотим хлопчиком»: легенда українського футболу отримав престижну нагороду

11:38 22 жовтня 2022
Андрій Шевченко

Колишній футболіст «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України, а також екснаставник національної збірної Андрій Шевченко, який регулярно нагадує світу про російський терор у рідній країні, удостоєний престижної нагороди в Італії.

Авторитетне видання Tuttosport відзначило визначну ігрову кар'єру легенди українського футболу, який став лауреатом у номінації «Golden Boy Career» («Кар'єра Золотого Хлопчика»).

«Один із найсильніших та найулюбленіших футболістів кінця 90-х та початку нового тисячоліття Андрій Шевченко отримав нагороду „Golden Boy Career“ від Tuttosport за свою визначну кар'єру, а також щоденну відданість Україні та прагнення до миру», — йдеться у повідомленні видання.

Додамо, що за свою кар'єру Шевченко ставав чемпіоном України (п'ять разів із «Динамо») та Італії (з «Міланом»), завоював національні кубки трьох країн (України, Італії та Англії), став переможцем Ліги чемпіонів та володарем Суперкубку УЄФА, а також був визнаний у 2004-му найкращим футболістом Європи за версією журналу France Football.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що француз Карім Бензема вперше став володарем «Золотого м'яча».

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