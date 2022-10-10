«Я зустрів цей обстріл у поїзді, що зупинився посеред поля»: Андрій Шевченко про російський терор (відео)

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, котрий пообіцяв надати притулок у своєму лондонському будинку біженцям, слідом за дружиною Олександра Усика Катериною та олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим відреагував на масований ракетний обстріл путінськими терористами українських міст.

«80 ракет і 12 дронів-камікадзе випустила сьогодні росія по нашій рідній землі, — написав Андрій Шевченко в Instagram українською та англійською мовами, розмістивши фото та відео наслідків російської атаки по столиці. — Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Дніпро…

Я зустрів цей обстріл у поїзді, що зупинився посеред поля. І ці кілька годин були вічністю.

Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення до свободи. Ми захищатимемо Україну. Ми співатимемо під обстрілами, як це робили сьогодні кияни в метро. Ми битимемося, поки не переможемо.

У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному з вас, хто поділяє з нами цей шлях. Щоб ви не відчули сьогодні: причетність, любов і співчуття до України чи розпач, гнів та лють до наших ворогів — перетворіть ваші емоції на благодійні пожертвування. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги".

Нагадаємо, що мама та сестра володаря «Золотого м'яча» після вторгнення російської армії відмовлялися залишати Київ і лише згодом вирушили за кордон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко відзначився патріотичним жестом у переможному матчі за збірну світу.

Фото Twitter

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