Ще понад 28 тисяч українців отримають грошову допомогу від міжнародних організацій: хто потрапив до нових списків

Міжнародні організації продовжують надавати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни. У Мінсоцполітики повідомили, що Норвезької ради у справах біженців передали список заяв для виплати грошової допомоги 28 128 людям.

До списку включено заяви українців, які подали заявку на платформі «єДопомога».



До списку, переданого Норвезькій раді у справах біженців, включили:

- людей з інвалідністю, зареєстрованих у Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях — 6000 осіб;



- одиноких батьків, зареєстрованих у Харківській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях — 4128 осіб;



- осіб з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території — 15 000 осіб.



До списку для Відокремленого підрозділу Міжнародної Федерації Handicap в Україні включені:



- особи з інвалідністю (Чернівецька область) — 1500 осіб;



- пенсіонери з пенсією менше ніж 3000 грн — 1500 осіб.

У відомстві уточнили, що після передачі списків міжнародні організації проводять додаткову перевірку дедублікацій виплат.

«Важливо наголосити — рішення про надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї», — йдеться у повідомленні.



Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Єврокомісія надасть Україні макрофінансову допомогу у розмірі 5 млрд євро.

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