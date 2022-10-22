«Забирають чоловіків із підприємств»: у білорусі проводять таємну мобілізацію

У білорусі, яка допомагає росії у війні проти України, проводиться прихована мобілізація. Як доказ телеграм-канал «Баста!» опублікував розповідь підписниці з Гомеля.

«Не можу не написати, бо це зачіпає за болюче. Працюю я в одному сільськогосподарському підприємстві Гомельського району. Від самого ранку від керівництва було дано рознарядку всім керівникам підрозділів направити чоловіків до 50 років у кадри, які мають будь-яке водійське посвідчення. А це практично всі водії і трактористи. Цього року погодні умови, дощі не дали вчасно зібрати врожай, тому намагаємося зібрати його якомога швидше, хоч і з запізненням. А тут усіх водіїв і трактористів відривають від роботи, щоб «уточнити якісь дані».

Як додала підписниця, білоруські працівники незадоволені таким розвитком подій:

«Й потихеньку в колективі загострюється обстановка. Працівники починають сперечатися з начальством, хоча й агрономам це страшенно не подобається. Напевно це і є прихована мобілізація, готують наших чоловіків на забій…»

Додамо, що 19 жовтня пресслужба міноборони республіки білорусь повідомила, що почала викликати громадян для перевірки їх придатності до військової служби, але начебто мобілізація не планується.

«Громадяни викликаються для звірки наявних даних шляхом особистого спілкування з ними за місцем роботи (навчання), а також за місцем проживання в місцевих органах влади та військових комісаріатах».

Раніше в Інституті вивчення війни оцінили загрозу вторгнення в Україну з боку білорусі.

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