«Ви готові приймати синів у поліетиленових пакетах?»: білорус застеріг земляків від участі у війні на боці рф

Колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Бресті, представник Об'єднаного перехідного кабінету білорусі, підполковник запасу Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю країни у війни проти України. Звернення опубліковане в YouTube-каналі «Абарона i Нацыянальная Бяспека».

«Для багатьох людей у світі став неочікуваним феномен згуртування української нації та її готовность до самопожертви в неймовірно складних умовах. Зараз українці відчули, що вони сильніші. Й будуть гнати агресора зі своєї землі, як азартний мисливець жене пораненого звіра», — звернувся Сахащик.

Він попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі білорусі у війні проти України.

«Керівництво рф намагається втягнути в свою війну білорусь. Що нас чекає, якщо їм це вдасться?», — запитав у співгромадян офіцер запасу.

За його словами, українці дуже добре підготувалися до нападу з боку білорусі і тому останній загрожують величезні втрати.

«Жителі білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах? Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців ЗС РБ зустрічатимуть свої ж білоруси, тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. білорусь стане країною-ізгоєм у світі та розділить із росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій», — попередив підполковник.

Офіцер підкреслив, що «будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що росія програла війну». Сахащик також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території білорусі, «хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді».

«Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозирський НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура», — попередив військовий про відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму лукашенка.

За його словами, в разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу, як це вже сталося з російською армією, «оскільки засоби зв'язку та управління військами у білорусів ще більш відсталі та примітивні, ніж у рф».

«Вся система управління буде розкрита і вражена», — пояснив офіцер запасу і додав, що відношення українців до загарбників-білорусів буде відповідним.

Він закликав білорусів усвідомити всю серйозність того, що відбувається, наголосивши, що кожен громадянин може вплинути на майбутнє своєї країни.

«Усі війни закінчуються. Брехня пропаганди, маніпулювання фактами перестануть працювати. Ким ви будете в цьому майбутньому? Шановними членами суспільства чи фігурантами міжнародного трибуналу?», — запитав співгромадян Сахащик.

Раніше повідомлялось, що у війні проти України білорусь і росія формують об’єднані сили.

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