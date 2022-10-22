Бив кулаками та дерев'яним бруском: під Вінницею чоловік позбавив життя рідну матір

На Вінничині, де нещодавно у жахливому ДТП загинули найкращі друзі, оперативники затримали 35-річного мешканця Барської територіальної громади, який забив до смерті власну матір.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, після отримання повідомлення про загадкову смерть у селі Журавлівка правоохоронці з’ясували, що за життя померла часто скаржилася на свого сина, який її бив та ображав. На місці ж злочину виявили численні речові докази, зокрема й закривавлений шматок деревини.

35-річного сина вбитої поліцейські затримали за місцем проживання у стані алкогольного сп’яніння.

Він зізнався, що у них з матір’ю виник конфлікт, в ході якого він кулаками та дерев’яним бруском завдав кілька ударів їй по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Нині поліція здійснює кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 («Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої») Карного кодексу України. У разі доведення провини молодикові загрожує до 10 років позбавлення волі.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше стало відомо і про «родинний» злочин на Рівненщині, де також нетверезий чоловік із незареєстрованої рушниці застрелив тестя, поранив швагра і вдарив по голові прикладом тещу.

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