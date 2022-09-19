В Україні часто трапляються ДТП. Нещодавно в Одесі під час зіткнення фури з легковиком загинув водій легкового автомобіля та його дворічний син. І ось нова страшна аварія.

Засипана піском калюжа крові, розкидані уламки та скло від автомобіля та понівечений металевий паркан, який не втримав сильного удару — це все тепер нагадує про страшну аварію, яка сталась 12 вересня у селі Ксаверівка біля Вінниці. 37-річний водій автомобіля «Опель Вектра» на шаленій швидкості зніс на тротуарі двох місцевих жителів — 20-річного Євгена Семенюка та 19-річного Сергія Данильченка. Удар був такої сили, що один із потерпілих зніс собою металевий знак… Друзів відкинуло за десяток метрів від місця удару, й від важких травм вони загинули на місці. За попередніми даними, кермувальник перебував під наркотичним сп’янінням, й до цих пір навіть не попросив вибачення у згорьованих родин. Рідні та близькі вбитих впевнені — справу водій намагатиметься «зам'яти» і відбудеться незначним покаранням.

«Водій на швидкості 150 кілометрів просто зніс наших синів на тротуарі. Але шкодував не про людей, а про розбите авто»

- Того дня хлопці допомагали носити урожай картоплі. Ввечері Сергій зайшов до Євгена і разом вони вирушили в сторону клубу, де зазвичай збиралась молодь. Від будинку встигли пройти пару десятків метрів, — розповів «ФАКТАМ» дядько загиблого Євгена Віктор Довгий. — Аварія сталась о 20.20 вечора. Водій легковика рухався зі сторони Хмельницького на Вінницю. Камера, яка встановлена у нашому селі, зафіксувала його швидкість — 150 кілометрів на годину. Дорога була освітлена, це повідомляють і очевидці, які оперативно прибігли на місце. На заокругленій ділянці дороги він не вписався у поворот і наїхав ззаду на хлопців, які рухались тротуаром. Після того зачепив сусідські ворота, після того машину у повітрі прокрутило і розвернуло. Вона зупинилась боком. А хлопці полетіли в іншу сторону, Євген своїм тілом зніс металевий знак. Приземлився він біля огорожі пам’ятника в центрі Ксаверівки, загинув миттєво. Далі у кущах квітів лежав Сергій, який ще подавав ознаки життя. Його ще встигла забрати карета швидкої допомоги, але він дорогою помер. У нього був зламаний хребет, пошкоджені всі внутрішні органи, велика крововтрата. Такі ж травми і у Жені, тільки сильно потрощений череп, жодної вцілілої кісточки.

Очевидці пригадують, що поведінка водія на місці аварії їх відразу насторожила.

- В нього сіпались руки, очі скляні, наче він перебував під дією чогось забороненого, — додає батько загиблого Євгена Василь Семенюк. — На місці у нього намагались взяти аналіз крові, але не могли побачити результат через те, що вона згорталась. Навіть якщо людина в стресі, все одно буде кілька її краплин, а тут -жодної. Як потім пояснили медики, зазвичай таке буває тоді, коли людина вживає наркотики, або ж хворіє на ВІЛ СНІД. Кермувальник навіть не підійшов до хлопців, не цікавився їхнім станом. Жодної нотки співчуття. А відразу став комусь телефонувати й бідкався, що «біда, машину розбив сильно». А за те, що забрав два життя, двох молодих, здорових у розквіті сил захисників, цвіт нації — то про це жодного слова!

Спочатку кермувальник казав, що їхав із Шепетівки до Вінниці забирати родину, а потім вже придумав, що спішив до нареченої у Вінницю, щоб одружитись… Невдовзі на місці трагедії з'явилась невідома жінка, її хтось ще чекав. Натомість водій наказав цій особі будь-яким шляхом забрати важливий пакет у машині. На жаль, ми вже пізніше зрозуміли, що там могли бути наркотики. Чому за цим не слідкували слідчі та дозволили жінці полізти до салону автівки — питання відкрите. Коли потім вона підійшла до вбитих горем родичів, то без жодної емоції співчуття випалила: «Що сталось, то сталось. А в людини он машина побита». Ви тільки уявіть, як нам це все було чути? Мало того, що ні за що загинули молоді люди, у батьків вирвали шматок серця, а тут такий цинізм у вічі! Ба більше, люди чули як кермувальник комусь дзвонив і хвалився: «Братки, порішаємо». Ви то вирішите, а нам вже дітей ніхто не поверне!

Дядько одного із загиблих Віктор Довгий поїхав супроводжувати водія у наркодиспансер у Вінницю.

- Там з'явився чоловік, який представився військовим. Де саме він працює — ми не знаємо, — каже Віктор Довгий. — Він, скоріш за все, вже мав розмову з винуватцем трагедії. Я чув, як цей чоловік комусь подзвонив і розповів версію, що начебто водій обганяв вантажівку і з-за неї вискочили Женя та Сергій. Тому він випадково їх збив. Почувши це, я підійшов до цього чоловіка і запитав в нього, чи не соромно брехати? Тим паче хіба можна робити об’їзд з правої сторони, на повороті, у населеному пункті, де слід рухатись зі швидкістю 50 кілометрів на годину? Невдовзі стали відомі результати аналізу — із 10 компонентів наркотичних речовин, які досліджуються, вісім зразків були позитивними. Тобто водій був у стані наркотичного сп’яніння і вів себе неадекватно, він умисно наїхав на хлопців. Бо навіть жодного сантиметру гальмівного шляху ніхто так і не знайшов, хоча дорога ґрунтова і добре видно. Крім того, вже є версія, що кермувальник може замітати сліди, прикриваючись серцевим нападом.

Щодо особи водія, то за інформацією рідних загиблих, його звати Віктор К, 1985 року народження. Родом із міста Шепетівка Хмельницької області.

- Раніше він був засуджений на рік до умовного покарання. Він має відношення до військової служби і начебто через тиждень мав відправлятись на війну, бо перебував у резервістах, — додають рідні Сергія та Євгена. — На місці слідчий в нього цікавився, з якої він військової частини, хто командир. Служив він раніше, чи ні, герой, чи не герой — то значення не має. Бо у цьому горі він вчинив дуже підло, ні каяття, ні вибачень.

«Собака прибіг на місце аварії і ліг біля свого господаря. Й лежав коло нього, поки тіло не забрали»

… Сергія Данильченка та Євгена Семенюка поховали в один день на місцевому кладовищі. Попереду несли коровай, гільце, море квітів та сліз. Здавалось, що й сама природа плакала за молодими юнаками, які на питання, що найбільше всього вони любили — рідні в один голос відповідають — «життя».

- Хлопці товаришували з дитинства, в одній школі вчились, разом рибалили, відпочивали і мріяли стати на ноги, — зі сльозами на очах каже мама Сергія Олена Данильченко. — Веселі, виховані, працьовиті — такими їх всі характеризували. Женя закінчив училище у Вінниці, здобув спеціальність будівельника. Підробляв на хлібокомбінаті пакувальником, паралельно із Сергієм, який теж обрав аналогічну спеціальність, займались ремонтами і будівельними роботами. У мого Сергія 10 років тому тато помер, то ж він був опорою та втіхою для мене та дочки. Планував одружитись зі своєю коханою, яка замість весільної сукні одягнула чорну… Женя обожнював тварин. Особливо свого собаку Толіка, який теж після аварії прибіг на місце і ліг біля свого господаря. Й лежав коло нього, поки тіло не забрали. А цей водій проявив себе гірше тварини…

Євген Семенюк

Знаєте, ця трагедія сколихнула не лише наше село, а й всю область. Попри те, що тут є камери, дорожні знаки і небезпечний поворот, водії продовжують їздити із забороненою швидкістю, нерідко не пропускаючи місцевих, яким доводиться довго чекати, коли їх хтось пропустить на переході. Чому патрульні тут не чергують та хоча б одного із таких порушників не оштрафують — теж відкрите питання. Сергія та Євгена вже не повернеш, але якщо спустити на гальма цю справу, то жертвами можуть стати інші. Ми не хочемо кривавих коштів. Тільки добитись справедливості. Бо тоді заради чого живемо і гинуть кращі сини та доньки на війні?

Сергій Данильченко

Як повідомили «ФАКТАМ» у Відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, аварія сталась на автодорозі «Стрий — Кропивницький — Ізварине» у селі Ксаверівка.

«За попередньою інформацією слідства, 37-річний водій автомобіля, житель Хмельницької області, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на двох пішоходів, місцевих жителів, — йдеться у повідомленні поліції. — У результаті аварії 19 та 20-річний пішоходи отримали травми, несумісні з життям. Водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження. Він був затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик. Мультитест показав наявність у водія наркотичного сп'яніння. Наразі очікуємо результати забору крові на наявність наркотичних речовин. Водію суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Слідчі з’ясовують усі причини та обставини автопригоди. Відкрито кримінальне провадження за 286−1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Києві п'яний водій збив на переході дівчинку-підлітка та втік з місця ДТП

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