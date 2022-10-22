У Києві та 4 областях обмежили постачання електроенергії: наведено графік відключень

У зв'язку з масованою атакою ворога по населених пунктах країни, в «Укренерго» знову обмежили постачання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Про це йдеться на сайті компанії.

Диспетчерський центр компанії пояснив, що вимушено тимчасово обмежили споживання у цих регіонах. Це пов'язано з тим, що вранці у цих областях знову критично збільшилося споживання електроенергії.

У компанії підкреслили, що потрібно зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як було пошкоджено електромережі терористичними ракетними атаками росіян.

Розумне електроспоживання у години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів.

У «ДТЕК Київські електромережі» заявили, що у Києві з 8:38 почалися стабілізаційні відключення світла.

На сайті компанії розмістили оновлений спрощений графік відключень, де можна знайти інформацію про графік відключень на вашу адресу. Він доступний за цим посиланням.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав мешканців області до економії електроенергії.

«Росіяни цілеспрямовано завдають ударів саме по енергетичних об'єктах. Звертаюся до всіх! Ми повинні економити електроенергію. Це наша відповідальність і внесок у перемогу над ворогом. Тому вимикаємо зайве. Бережемо електроенергію!» — написав він.

Нагадаємо, 20 та 21 жовтня в Україні було запроваджено тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у центральних регіонах країни.

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