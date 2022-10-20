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Суспільство та люди

Доведеться обходитися без світла: опубліковано графік відключення споживачів від енергопостачання у Києві

10:29 20 жовтня 2022
свічки

У зв'язку з постійними атаками військ путіна на енергосистему України, влада країни була змушена оголосити про такий непопулярний крок, як відключення домогосподарств від енергопостачання.

Зокрема, у Києві та області з 23:30 19 жовтня розпочали відключення електроенергії.

При цьому у ДТЕК Київські регіональні електромережі опублікували графік відключення електрики у столиці, зазначивши, що відключення триватимуть для кожного клієнта не більше 4 годин.

Згідно з графіком, усі вулиці Києва розділили на три групи. Для кожної з груп світло вимикатимуться в різні години дня та дні тижня.

1 черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
2 черга — з 12:00 до 16:00
3 черга — з 16:00 до 20:00

У компанії наголосили, що такий графік дозволить киянам спланувати свій день та організувати побут. Там додали: якщо населений пункт знаходиться у кількох групах відключень, отже відключення стосуватимуться різних будинків цієї вулиці.

Часткове тимчасове відключення споживачів у Києві відбуватиметься за графіком.

У Київській області всі адреси поділені на 2 черги:
1 черга — 6:00—10:00, 14:00—18:00 та 22:00−02:00
2 черга — 10:00—14:00, 18:00—22:00 та 02:00—06:00.

Киян та мешканців області просять не включати потужні електроприлади під час піків споживання — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. У разі нагальної потреби включати їх у нічний час.

Нагадаємо, російські варвари вже кілька днів поспіль атакують об'єкти критичної інфраструктури Київської області. Серйозно пошкоджено об'єкт енергопостачання на лівому березі столиці.

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