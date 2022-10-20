Доведеться обходитися без світла: опубліковано графік відключення споживачів від енергопостачання у Києві
У зв'язку з постійними атаками військ путіна на енергосистему України, влада країни була змушена оголосити про такий непопулярний крок, як відключення домогосподарств від енергопостачання.
Зокрема, у Києві та області з 23:30 19 жовтня розпочали відключення електроенергії.
При цьому у ДТЕК Київські регіональні електромережі опублікували графік відключення електрики у столиці, зазначивши, що відключення триватимуть для кожного клієнта не більше 4 годин.
Згідно з графіком, усі вулиці Києва розділили на три групи. Для кожної з груп світло вимикатимуться в різні години дня та дні тижня.
1 черга — з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
2 черга — з 12:00 до 16:00
3 черга — з 16:00 до 20:00
У компанії наголосили, що такий графік дозволить киянам спланувати свій день та організувати побут. Там додали: якщо населений пункт знаходиться у кількох групах відключень, отже відключення стосуватимуться різних будинків цієї вулиці.
Часткове тимчасове відключення споживачів у Києві відбуватиметься за графіком.
У Київській області всі адреси поділені на 2 черги:
1 черга —
2 черга —
Киян та мешканців області просять не включати потужні електроприлади під час піків споживання — з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00. У разі нагальної потреби включати їх у нічний час.
Нагадаємо, російські варвари вже кілька днів поспіль атакують об'єкти критичної інфраструктури Київської області. Серйозно пошкоджено об'єкт енергопостачання на лівому березі столиці.438
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