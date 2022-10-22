Ворог завдав масового ракетного удару по Україні: що відбувається у Києві та інших містах на 241-й день війни (онлайн)

Українці героїчно протистоять колись «другій армії світу» вже 241 день, завдаючи їй відчутних ударів. Мало того: воїни ЗСУ впевнено просуваються на Півдні та впевнено тримають позиції на Донбасі.

При цьому підступний ворог продовжує обстрілювати мирні міста і, на думку деяких аналітиків, допускає можливість скоєння теракту шляхом підриву різних об'єктів інфраструктури, у тому числі каскаду ГЕС на Дніпрі.

У цьому матеріалі «ФАКТИ» розповідають про головні події на фронті та в тилу, а також про реакцію миру на звірства окупантів у нашій країні. Не менш оперативно інформація доступна також у нашому Telegram-каналі.

10:55 На Хмельниччині є потрапляння в об'єкт інфраструктури. Місто залишилося без світла, можливе відключення води. У Чернівецькій області наша ППО збила крилату ракету.

На Одещині два ракетні удари завдано по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у кількох населених пунктах Одеського району немає світла.

У Рівному є влучення по об'єкту критичної інфраструктури. У Кропивницькому та Голованівському районах області російські ракети влучили у важливі енергетичні об'єкти.

На Київщині у Бучанському, Броварському та Вишгородському районах продовжуються планові роботи з розмінування територій.

09:45 Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у місті є прильоти в об'єкт енергетики. Частина районів залишилася без електроенергії. На місці удару працюють рятувальники. Він закликав мешканців запастись водою.

У Ковелі Волинської області перекрили рух однією з провідних трас, повідомив мер Віталій Коваль.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області з 07:53 триває повітряна тривога. В області працювала ППО. Він закликав бізнес Львівщини розглянути можливість переходу на роботу у нічний час.

09:40 Над одним з районів Київщини збили ракету рашистів, повідомив голова Нацполіції області Андрій Небитов.

09:30 За попередньою інформацією, над Київською областю збили 5 ракет.

09:00 — Російські загарбники вночі завдали ударів по населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про події попередньої доби читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «Війна, день 240-й: загроза теракту на Каховській ГЕС та новий удар по Антонівському мосту (онлайн)».

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