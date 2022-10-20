У частині областей примусово відключать електроенергію: мешканцям яких регіонів приготуватися

Влада закликає українців не користуватися в часи пік більшістю електроприладів, щоб знизити навантаження на електромережі. Не виключено також примусове вимкнення електроенергії. Сьогодні електрику відключатимуть у центральних областях України, де швидко зростає рівень споживання енергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



Диспетчерський центр «Укренерго» змушений запровадити тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Київській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.



«Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!» — йдеться у повідомленні.



Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.



У компанії нагадали, що коли вимкнуть конкретну вулицю, визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).



Нагадаємо, протягом останніх тижнів окупанти завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок масованого ракетного удару 10 жовтня постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.



19 жовтня окупанти обстріляли Бурштинську ТЕС та енергооб'єкт у Вінницькій області. На сьогодні вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено внаслідок російського обстрілу.



В Офісі президента заявили, що з 20 жовтня по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії. Крім того, з 7:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроприладами.

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