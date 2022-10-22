Одна лампочка і один прилад: як українці можуть допомогти енергетикам відновити мережі

Після ранкових масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України енергетики вимушено застосували обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

В компанії «Укренерго» повідомляють, що такі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками. Диспетчери компанії приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів лише у разі, коли в регіоні зростає рівень споживання, і при цьому туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані росією руйнування електромереж.

Тож нині базовим правилом кожного споживача має стати наступне — одна лампочка+1 прилад, тобто в домі чи квартирі можна одночасно вмикати не більше однієї лампочки і одного електричного приладу.

Взагалі лампи старайтеся включати тільки в тих кімнатах, де зараз знаходяться люди.

Від'єднайте від мережі всі прилади, якими наразі не користуєтесь. Виняток складають лише зарядні пристрої для телефонів.

Електроенергію треба споживати ощадно впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

«Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи», — звертаються енергетики до співгромадян.

Нагадаємо, раніше в мережі дали кілька дієвих порад, як можна обігріти квартиру без електрики і централізованого опалення.

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