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Обігріваємо квартиру без електрики: найпростіші та найдоступніші засоби

13:05 22 жовтня 2022
Свічка

В умовах російської агресії, спрямованої на об'єкти критичної інфраструктури, українці захопилися пошуками способів максимально автономного обігріву. І, як виявилось, такі способи є. Про деякі з них пишуть Vikna.ua

Обігрівач зі свічки

Для виготовлення такого обігрівача необхідно:

  • пара керамічних горщиків з-під квітів;
  • кілька гайок;
  • болт — 1 шт.;
  • цеглини — 3 шт.;
  • свічка — 2 шт.;
  • тарілка — 1 шт.

Крок 1. Горщики різного діаметра вставити один в інший, з'єднавши їх довгим металевим болтом, який потрібно нанизати гайки.

Крок 2. Поставити під горщик тарілку, а на неї свічку.

Обігрівач із жерстяної банки

Вам знадобляться:

  • жерстяна банка;
  • лінійка;
  • маркер;
  • шило;
  • ніж;
  • папір;
  • спирт.

Крок 1. Познач смужку на банці, відступивши від верху на третину.

Крок 2. Папір (одну смужку) обмотай по краю позначки.

Крок 3. Закріпи паперову смужку скотчем чи клеєм. Отвори потрібно проколоти ножем чи шилом по смузі.

Крок 4. Залий в банку спирт 40 мл і закрити кришкою.

Крок 5. Струси її і підпали, щоб спирт вигорів.

Повторюй це доти, доки не покажеться полум'я.

Грілки із пластикових пляшок

Тобі знадобляться:

  • пляшки;
  • гаряча вода.

Наповни пляшки гарячою водою (до 80 градусів) і розстав їх по кімнаті і в ліжку.

Важливо: цей спосіб можна використовувати тоді, коли вимикають світло, але у квартирі залишиться газопостачання.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про 9 лайфхаків, які допоможуть не замерзнути взимку у квартирі без опалення.

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