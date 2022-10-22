«Друзі путіна» увійшли до нового уряду Італії

У суботу, 22 жовтня, в Італії було приведено до присяги новий уряд. Лідер правої партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні стала першою в історії країни жінкою, яка обійняла посаду прем'єр-міністра. Напередодні вона двічі зустрічалася із президентом Італії Серджо Маттареллою. Тільки з другого разу їй удалося переконати главу держави в тому, що вона здатна сформувати працездатний кабінет міністрів.

Нагадаємо, на нещодавніх парламентських виборах «Брати Італії» перемогли, отримавши 26% голосів. Мелоні уклала коаліційну угоду з партіями «Ліга» Маттео Сальвіні та «Вперед, Італія!». Офіційно лідером цієї партії є Антоніо Таяні, але реально керує нею Сільвіо Берлусконі. Черговим доказом цього став той факт, що саме Берлусконі був разом із Мелоні та Сальвіні на першій зустрічі з Маттареллою.

У новому уряді, проте, Берлусконі не обіймає жодних постів. Таяні став віцепрем'єром та міністром закордонних справ. Сальвіні до портфеля віцепрем'єра додав ще портфель міністра інфраструктури.

Члени коаліції постаралися рівномірно розподілити 24 міністерські посади. Главою МВС став Маттео П'янтедозі, прихильник Сальвіні. Він уславився як борець проти нелегальної імміграції.

Соратники Мерлоні очолили Міністерство юстиції (Карло Нордіо), Міністерство оборони (Гуїдо Крозетто), Міністерство економічного розвитку (Адольфо Урсо).

Міністром економіки став представник «Ліги» Джанкарло Джорджетті, міністром енергетики — Паоло Дзангрілло («Вперед, Італія!»).

Вперше після Беніто Муссоліні в Італії прийшли до влади політики настільки правого спрямування. Це викликає серйозне занепокоєння в інших країнах Євросоюзу, а також у НАТО. Не секрет, що Сальвіні та Берлусконі раніше неодноразово заявляли про свої симпатії до президента Росії Володимира Путіна. Останній гучний скандал у зв'язку з цим вибухнув лише за кілька днів до привиду нового уряду до присяги.

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