Приємні листи, горілка та вино: Берлусконі спровокував гучний скандал, розповівши про свої стосунки з путіним

Наприкінці жовтня в Італії буде приведено до присяги новий уряд. Як уже повідомляли «ФАКТИ», на парламентських виборах тут перемогла коаліція правих партій. До неї входять «Брати Італії» на чолі з Джорджою Мелоні, «Вперед, Італія!» Сільвіо Берлусконі та «Ліга», лідером якої є колишній міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Вперше після падіння режиму Беніто Муссоліні в Італії до влади прийшли політичні сили з такою правою позицією.

Мелоні вже за кілька днів стане першою в історії країни жінкою-прем'єркою. Вона всіляко наголошує, що засуджує агресію росії та підтримує Україну. Однак на Заході багато хто впевнений у тому, що їй буде дуже важко протистояти своїм партнерам по коаліції, які до повномасштабної війни відкрито заявляли про дружбу з путіним.

Схоже, ці страхи починають збуватись. У середу, 19 жовтня, в Італії спалахнув гучний скандал. Газета La Presse опублікувала аудіозапис виступу Берлусконі перед членами партії «Вперед, Італія!», які стали депутатами парламенту нового скликання. Зустріч мала закритий характер і не призначалася для широкого загалу. Тому Берлусконі був відвертим.

«Російські міністри вже кілька разів говорили, що ми з ними перебуваємо у стані війни, бо ми постачаємо Україні зброю та підтримуємо її. Я свою думку особисто висловити не можу, бо якщо вона дійде до преси, трапиться катастрофа. Але я дуже, дуже стурбований…» — заявив колишній прем'єр-міністр.

«Я знову почав досить багато спілкуватися з путіним… На мій день народження він послав мені 20 пляшок горілки та дуже приємного листа. Я відповів кількома пляшками „Ламбруско“ і таким самим приємним листом», — додав Берлусконі.

Одному з найвідоміших італійських політиків відразу згадали заяву, яку він зробив у вересні. «Путіна штовхнуло населення росії, його партія, його міністри на те, щоб придумати цю спецоперацію. Війська мали увійти, дійти до Києва за тиждень, змінити уряд Зеленського на пристойних людей і потім піти. Натомість вони зіткнулися з опором, який підігріли всілякі постачання зброї із Заходу», — заявив тоді Берлусконі.

Тоді скандал ледве зам'яли. І ось знову балакучий 86-річний політик змушує своїх помічників та партнерів по коаліції «гасити пожежу». Його одкровення викликали обурення Єврокомісії. У Брюсселі нагадали, що спілкування з путіним керівництво ЄС заборонити не може, однак воно має бути зведене до мінімуму. І точно не мати форму «приємних листів».

Офіційний представник «Вперед, Італія!» заявив, що партія та особисто Берлусконі ставляться до війни росії проти України «точно так само, як Європа та США». «Місця для невизначеності в цьому питанні немає і ніколи не було», — підкреслює він. Крім того, соратник Берлусконі стверджує, що Сільвіо розповів соратникам «стару історію про епізод, який стався багато років тому».

Італійські партії, які опинилися в опозиції, так не гадають. Вони закликають співвітчизників звернути увагу на заяви тих, хто прийшов до влади у країні. «Вперед. Італія!» може отримати в уряді кілька важливих портфелів, зокрема пост міністра закордонних справ. Новий глава МЗС теж відправлятиме до Москви ящики з ігристим вином?

Новим спікером нижньої палати парламенту Італії став Лоренцо Фонтана з «Ліги». У вівторок, 18 жовтня, він закликав до обережності із санкціями проти росії. Він вважає, що вони більше шкодять економіці Євросоюзу. Дивуватися не доводиться — у 2014 році Фонтана їздив до Криму як спостерігач на так званому «референдумі» про приєднання до росії! Повернувшись додому, він ходив у футболці з написом «Немає санкцій проти Росії!».

Спікером верхньої палати італійського парламенту став соратник Мелоні Іньяціо Ла Русса. Цей «брат Італії» відомий тим, що любить колекціонувати фашистську символіку і бюсти диктатора Муссоліні. Коментарі зайві.

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