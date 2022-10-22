Генерал США припустив можливість участі американських військ у війні на боці України

На тлі обнадійливих новин з Китаю колишній директор ЦРУ генерал США Девід Петреус припускає можливість втручання американських військових у війну на території України проти росії.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю французькому виданню L'Express.

За словами генерала, це може статися в тому випадку, якщо нелюди путіна зроблять щось дуже «шокуюче і жахливе».

«Я думаю, що росія могла б зробити дії в Україні, які були б настільки шокуючими і такими жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО», — зазначив він.

Проте Петрус вважає, що при вступі союзників у війну путін не розширить війну через поразки на полі бою.

«Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібний широкий конфлікт», — додав американський генерал.

Нагадаємо, що США підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових посібників з початку повномасштабного вторгнення путіна. А після ракетного обстрілу росії 10 жовтня глава США Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО для захисту від ворожих ракет. США також готуються ввести санкції проти Ірану через постачання зброї росії, які ось-ось можуть суттєво зрости. ЄС також запровадив фінансові обмеження щодо постачання дронів москві.

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