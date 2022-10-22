Війна за Тайвань перестає бути неминучою — аналітик про ситуацію в Китаї після з'їзду КПК

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич впевнений, що озвучені пріоритети у доповіді на 25-му з'їзді Комуністичної партії Китаю успішно реалізуються найближчими роками. Політика КНР буде спрямована на створення біполярного світу, в якому є місце двом великим гравцям — Китаю та США

«СІ зміцнив свої позиції у політбюро. Зі складу виведено Лі Кецян (прем'єр), частину його людей та Ян Цзечі зі своєю групою. На цьому можна передавати «привіт» товаришам, які пророкували палацовий переворот у КНР.

А можна подумати, що буде, виходячи з нового балансу сил.

1. Як мінімум, епоха СІ продовжується на наступні 5 (швидше 10) років.

2. Озвучені у доповіді пріоритети реалізуються у політику.

Тобто КНР «відкривається» світові, точніше «відкриває» світ — активніша експансія, яка зачіпає і політичну складову. У треку зі США спроба виходу на створення біполярного світу.

Війна за Тайвань, якої дуже лякають (і навіть називають дату — до 2027 року), не стає неминучою. Скоріше навпаки. Нагадаю, що першою з іноземних партій, які привітали КПК з початком з'їзду, були не комуністи усякої масті, а Гоміньдан. Той самий, тайванський, який став ініціатором формулювання положень «консенсусу 1992 року» та виступає за реалізацію принципу «одна країна-дві системи» (але з відмінними від КПК акцентами).

Сьогодні синя коаліція, до якої входить Гоміньдан, контролює 48 місць Законодавчого Юаня зі 113. Наступні вибори 2025-го. Зелена коаліція, у якій половина (половина! — не всі) учасників виступає за незалежність -63 мандати (+2 від зовнішніх союзників).

У 2025-му баланс може змінитися. І далі згадуємо програмну доповідь СІ з окремим пунктом про «м'яку силу». Тобто КНР немає сенсу воювати, а от почекати трохи й вирішити питання на рубежі 2040−2050-го) цілком реально.

З іншого боку, теза про «неминучість війни» та «китайську загрозу» вкрай важлива для США у справі вибудовування своєї коаліції в Азії. Адже, якщо немає загрози — немає сенсу педалювати процес.

Так, виходить, чи буде війна (або дуже різке загострення) по лінії Вашингтона та Пекіна? Риторика жорстка буде — 100%. А ось загострення — сумнівне. Останні 5−6 років американські та низка європейських політиків на китайському напрямку виходили з неоднорідності ЦК КПК, можливої зміни СІ (принцип 10 років). Тому штучно піднімали ставки, апелюючи до інших фракцій у ЦК та політбюро. Зараз очевидно, що такий підхід був глухим. А отже, треба вибудовувати новий, уже без надій швидко розхитати верхівку КПК. Тобто можливість пошуку нормальних умов співіснування збільшується.

Альтернатива — 3-та світова війна. Але тут є безліч «але», оскільки такий сценарій не гарантує домінування США у повоєнні роки, але практично забезпечує проблеми Західної Європи. Тобто Вашингтону перспектива видається не надто вигідною", — написав Тишкевич у Facebook.

Нагадаємо, щодо України Китай посідає стриману позицію. А ось президент путін постійно шукає дружби з китайським керівництвом, підтримки та зміцнення співпраці.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що путін провів уже треті переговори щодо надання йому політичного притулку в Китаї і йому позитивно відповіли.

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