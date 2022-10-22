Стрибнув із двох ніг у коліно: брутальний фол футболіста спровокував бійку стінка на стінку (відео)

Епізод, що леденить душу, стався в матчі одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Аргентини.

Футболіст команди Social Atletico Television наприкінці зустрічі, в якій його команда поступалася супернику, вирішив відігратися на одному з футболістів. У той момент, коли опонент приймав м'яча біля бокової лінії, порушник на шаленій швидкості стрибнув із двох ніг йому в коліно.

Este por lejos es el mejor video de esta cuenta pic.twitter.com/79nHnyBZCL — Mejores Patadas (@mejorespatadas1) October 19, 2022

Про наслідки для постраждалого не повідомляється, а ось на полі відразу же почалася масова бійка стінка на стінку із взаємними розтинами та ударами по всіх частинах тіла. Не футбол, а змішані єдиноборства прямо…

За підсумками бійки арбітр роздав червоні картки тим, хто найбільше «відзначився», а ось поновлювати поєдинок не ризикнув.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар поцілив скляною пляшкою в голову супернику та спровокував масову бійку.

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