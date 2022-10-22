Відключення світла після удару окупантів: що потрібно обов'язково мати у домі на цей випадок (список)

На жаль, цієї осені, коли з вини росії Україна зіткнулася з наймасштабнішою у своїй історії енергетичною кризою, навіть економія ресурсів, до якої щодня закликають енергетики, може не спрацювати.

Що робити у цьому випадку?

Швидше за все, вам вже зараз варто придбати кілька життєво важливих речей, які допоможуть перечекати кілька днів без світла та тепла.

До списку, який склали опитані УНІАН експерти, увійшли:

лампочка з акумулятором;

ліхтар;

павербанк;

автомобільний зарядний пристрій;

генератор;

сумка холодильник;

портативна газова плита.

Лампочка з акумулятором може забезпечити світло в будинку на кілька годин (акумулятор повинен бути заряджений заздалегідь). Такі лампи не є пожежонебезпечними і досить економними, оскільки зазвичай в них використовується економне світлодіодне світло. Сьогодні на ринку за 1200 гривень можна купити лампу, яка світить багато годинників.

Ліхтарі. У кожен будинок (квартиру) рекомендується придбати кілька таких пристроїв. Краще, якщо це будуть ліхтарі на батарейці — вони автономні та надійні. Також можна розглянути купівлю механічних ліхтариків, що працюють доти, доки їх заводять вручну.

Павербанки. Потрібні для людей, які часто користуються смартфонами. Тут потрібно знати, що чим вища потужність пристрою, тим важче і більше він буде.

Автомобільний зарядний пристрій. Від прикурювача автомобіля можна зарядити електронні аксесуари. Якщо у вас є машина, варто купити перехідник для прикурювача, щоб зарядити інші пристрої при відключенні світла.

Електрогенератор — цей великий акумулятор може живити холодильник, чайник, обігрівач та інші прилади. Генератори бувають різних видів — на сонячній енергії, газі, дизелі чи бензинові. Дизельний генератор краще купувати для дачі чи приватного будинку, де багато побутових пристроїв.

Сумка-холодильник. Вона збереже свіжими продукти, якщо відключать холодильник. Залежно від розміру та потужності така сумка може зберігати холод від 2 до 7 годин. А якщо використовувати акумулятори холоду, час збільшиться до 12 годин.

Портативні газові плити. Власникам електроплит на випадок перебою з електрикою рекомендується придбати портативну газову плиту, яка працює від газових балонів. Така плитка також виручить у ситуації, якщо буде вимкнено газ. Ціна питання — 800−2000 гривень плюс по 80 гривень за балон газу.

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