Оцінили «за заслугами»: в рф росіянина, який воював в Україні, вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак

У рф стався страшний інцидент з одним з військовослужбовців, який піддався пропаганді і заявився на початку року в Україну «звільняти» і «денацифікувати» місцевих жителів — звичайних українців.

Про подію розповідає Inforesist із посиланням на росЗМІ.

Після повернення до росії чоловік, очевидно, продовжив поводитися так, як це роблять багато окупантів — нахабно, зухвало і безапеляційно.

А зустрівши випадкових знайомих, вирішив пити з ними горілки і, можливо, розповісти про свої подвиги в нашій країні.

Як і прийнято у багатьох росіян, розпиття спиртних напоїв «плавно перетекло» у з'ясування стосунків, внаслідок чого нові знайомі «героя» вбили, а його тіло розрубали і розклали по пакетах, які потім винесли на смітник.

Так безславно закінчилася епопея одного з путінських вояків, який спокусився на щедрі обіцянки кремлівського фюрера.

Нагадаємо, що самі солдати «другої армії світу» розповідають у соцмережах, що не можуть не обходитися без алкоголю на території України. За словами самих військовослужбовців рф, «в цьому страху неможливо бути тверезим», тому по можливості зловживають спиртним.

Так, у Херсоні російський солдат застрелив двох офіцерів ФСБ, які заскочили його під час пиятики з іншими окупантами.

До того ж і в самій росії багато мобілізованих чоловіків не доїжджають до фронту — їх повертають додому через проблеми з алкоголем. Мати одного з путінських вояк розповіла, що її син отримав гроші за війну в Україні та пропив їх за два тижні.

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