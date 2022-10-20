У ворога знову проблеми з «могилізованими», а ЗСУ збили 15 «шахідів» і вразили 2 опорні пункти рашистів — Генштаб

Триває вже 239-а доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню, проте ворог не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках і продовжує злочинний ракетний терор українських міст і сіл. Як констатують у Генеральному штабі ЗСУ, метою посилення обстрілів об'єктів критичної інфраструктури може бути стримування Сил оборони України, зокрема й на півдні.

Тим часом, за даними розвідки, військово-політичне керівництво російської федерації офіційно завершує часткову мобілізацію. При цьому примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється. Зокрема, в населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми.

Окупаційне керівництво також продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА «Shahed-136», а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Відзначимо, що станом на ранок 20 жовтня в Україні було знищено вже 66 650 окупантів.

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