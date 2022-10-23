Російські війська за минулу добу знову вдалися до масового обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Проте більше половини крилатих ракет та ударних БПЛА було збито Силами оборони України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворожими цілями стали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Одночасно противник намагається утримати тимчасово захоплені території, і не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте підрозділи Сил оборони за минулу добу відобразили атаки на Бахмут та шість населених пунктів Донецької та один — у Луганській області.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджене ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили вертоліт Ка-52 та 3 БпЛА «Орлан».

Військовослужбовці ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів ворога, включаючи одну станцію радіолокації.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки супротивника за попередні дні:

у Новій Каховці Херсонської області, внаслідок поразки місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено;

у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація про загиблих окупантів уточнюється.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що виведення військ із західної частини Херсонської області, з їхньою підготовкою до боїв на східній стороні Дніпра, буде ефективним лише частково. У той же час Міністерство оборони Великобританії повідомило 22 жовтня, що російські війська завершили будівництво понтонного мосту поруч із пошкодженим Антонівським мостом, і зпрогнозувало, що він стане критично важливим пунктом перетину кордону для російських військ у міру просування українських військ до Херсона, більша частина населення якого вже покинула місто.

Аналітики вважають, що російські військові таки готуються зруйнувати греблю Каховської ГЕС з метою розширити русло Дніпра та затримати будь-яке просування ЗСУ. При цьому окупаційна влада в Новій Каховці намагається пом'якшити наслідки повені: голова окупаційної адміністрації міста Володимир Леонтьєв заявив 22 жовтня, що російська влада знижує обсяг води з водосховища за дамбою, щоб мінімізувати збитки у разі її руйнування «внаслідок удару ЗСУ».

Російське військове керівництво вже перекинуло через Дніпро свій офіцерський корпус, залишивши прикривати «тили» на західному березі Дніпра щойно мобілізованих солдатів.

«Використання таких недосвідчених сил для проведення стримуючих дій може призвести до розгрому росіян, якщо українські сили вирішать продовжити атаку», — вважають в ISW.

Також аналітики вважають, що російські удари по українській громадянській інфраструктурі навряд чи підірвуть українську волю до перемоги, але в міру зниження температури повітря можуть призвести до гуманітарної трагедії в Україні, не змінюючи істотно ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають усі слабшими.

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