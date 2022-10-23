Енергетичний терор з боку рф не зможе зупинити ЗСУ, які щодня просуваються вперед, — Зеленський

Україна ще продовжує ліквідовувати наслідки ударів терористів по нашій інфраструктурі, яких було завдано напередодні, 22 жовтня, як по заходу і центру, так і по півдню України. Як повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, постраждали Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область та інші.

За словами очільника держави, на частині території нашої держави, де електрика була відключена, вже вдалося відновити енергопостачання, за що він подякував усім, хто задіяний у цій роботі: енергетикам, працівникам комунальних служб і місцевого самоврядування, урядовцям і бізнесу, який також допомагає.

«Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати. Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми», — констатував Зеленський.

На його переконання, навіть частково у темряві життя в нашій державі, в нашій Україні, все одно є цивілізованим, на відміну від країни-агресора.

Заленський упевнений — ані цей удар терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не здатні зупинити наших захисників, які отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно просуваються вперед.

Окремо Верховний Головнокомандувач відзначив досягнення Повітряних сил, зусиллями яких тільки за першу половину доби 22 жовтня було збито 20 ракет — «Калібрів» і Х-101, також більше 10 іранських «Шахедів».

«Укотре хочу сьогодні подякувати нашим воїнам — винищувачам і зенітникам повітряних командувань „Захід“, „Південь“ і „Центр“, а також мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя наших людей і збережену інфраструктуру України», — наголосив президент.

При цьому він нагадав, що основною мішенню терористів лишаються об'єкти енергетичної інфраструктури, тому дуже важливо свідомо споживати електрику.

«Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері», — закликав президент України.

Нагадаємо, напередодні в компанії «Укренерго» закликали українців виконувати базове правило енергоощадності — одна лампочка+1 прилад, тобто в домі чи квартирі можна одночасно вмикати не більше однієї лампочки і одного електричного приладу.

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