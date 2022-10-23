Українцям дозволили користуватися простроченими паспортами

В Україні, де нещодавно подорожчало оформлення документів, врегулювали питання використання документів, строк дії яких закінчився у період дії воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Державної міграційної служби України.

«21 жовтня Кабінетом Міністрів України прийнято постанову „Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану“, що надає можливість в’їзду та законного перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, крім громадян російської федерації, на підставі посвідки на тимчасове або постійне проживання, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну після 24 лютого 2022 року. Зазначена норма діятиме під час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування», — повідомили у відомстві.

Крім того, постановою встановлено, що на період дії воєнного стану, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти громадян України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період воєнного стану), є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Також вищезазначені документи підлягатимуть обов’язковому обміну протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні змінилися правила оформлення закордонних паспортів.

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