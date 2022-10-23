Астрологи, які раніше розповіли, наскільки успішним у фінансовому плані буде 2022 рік, вважають, що наприкінці жовтня на людей чекає бурхливий і вкрай складний тиждень. На їхню думку, в силах кожного зробити цей період кращим і спокійнішим, зберігши гроші та авторитет, незважаючи на труднощі, пише slovofraza.com.

Овен

На Овнів чекає вкрай складний тиждень. Головне застереження астрологів — на початку ці люди можуть постраждати від спілкування з негативними особами, що спричинить втрату впевненості та оптимізму. Не варто витрачати такий вдалий період на контакти з тими, хто пророкує невдачу та проблеми у матеріальній сфері. Покупки виправдають себе, але ті, що є вимушеними. Здійснювати їх краще у понеділок, середу та четвер. Для позбавлення від можливих проблем з грошима потрібно дотримуватись правил фен-шуй, а також всі ідеї тримати при собі.

Телець

У період такого енергетичного хаосу та різкої перебудови астрологи радять Тельцям поставитися до нових пропозицій, пов'язаних із кар'єрою та бізнесом, скептично. Критичний погляд на речі допоможе детально розібратися у ситуації, відзначити найменші невідповідності та знизити ризик бути ошуканими. Не рекомендується вибирати цей тиждень для роботи, яка потребує підвищеної творчої майстерності. Зараз важливо витратити гроші з користю або не витрачати їх зовсім.

Близнюки

Перша половина тижня буде сприятливішою для придбань, вкладень та інвестицій. Для зміни курсу та раптової перестановки планів вона точно не підійде. Через затемнення та початок коридору затемнень Близнюки можуть стати більш імпульсивними. Перед тим, як приймати важливе рішення, потрібно буде зробити все можливе для того, щоб взяти свої думки та своє життя під контроль. Не варто намагатися догодити всім довкола — партнерам, начальству, клієнтам. Важливо залишатися собою.

Рак

У будь-якій складній ситуації Раки можуть сміливо претендувати на те, що справедливо заслужено ними. Це час, коли відсутність боротьби за місце під сонцем може принести Ракам багато проблем. Бездіяльність та зайві поступки — це шлях у нікуди. Найбільш сприятливі дні тижня — понеділок та четвер. У цей час Близнюкам представиться реальний шанс підвищити свої доходи та правильно вкласти кошти. В інші дні потрібно бути обережними і не висувати носа. Можна спробувати знайти нові захоплення, але головне не ризикувати.

Лев

Левів чекає дуже складний тиждень у всіх фінансових напрямках. Слід бути охайнішим з витратами. Чим більше Леви концентруватимуться на проблемах і переживаннях, тим швидше від них піде успіх. З цієї причини експерти все ж таки радять згадати про приємні речі. Критичний погляд на себе корисний, але краще не закопуватися в самоаналіз, щоб не провокувати появу думок, що блокують енергетику. Астрологи наполегливо не радять зловживати становищем на роботі та у бізнесі. Небажані великі покупки та нові проекти.

Діва

На тижні з 24 по 30 жовтня рекомендовано обережніше розпоряджатися грошима, причому як своїми, так і чужими. Від виявленої зараз обережності у поводженні з грошима залежатиме майбутній успіх. Домогтися бажаного допоможе хороша мотивація, помножена на впевненість у собі. Потрібно побоюватися спонтанних покупок і дачі грошей у борг. Швидше за все, вони до Діви не повернуться.

Терези

У Терезів тиждень буде дуже і дуже складним. Найнебезпечніші дні — вівторок, субота та неділя. Вплив Венери зараз дуже негативний, тому виявляти ініціативу у фінансовій та діловій сфері поки що не варто. Терезам варто зробити ставку на стабільність. Грошові авантюри можуть залишити цих людей без коштів на існування.

Скорпіон

Скорпіони, які дуже хочуть підвищити свої доходи, зможуть цього тижня знайти спосіб цього досягти, але діяти поки що не можна. Можливо, що Скорпіонів у ці сім днів чекає поворотний момент у грошовій сфері. Занадто явна ініціативність шкодитиме, однак, Скорпіони можуть і не безпосередньо впливати на розвиток подій на свою користь. Можна спробувати зробити це за допомогою легких маніпуляцій та хитрощів.

Стрілець

На користь Стрільців виявляти зараз свої найсильніші сторони. Небажаними є будь-які великі придбання, марнотратство, а також необдумана конкуренція. Важливо йти вперед та не поспішати. Астрологи радять людям цього Знака переключити увагу зі своїх особистих потреб на виконання робочих обов'язків. Це допоможе відмовитися від зайвих витрат, зберегти заощадження та нерви.

Козеріг

Тиждень не сприяє великим покупкам, витратам і шопінгу. Витрачені гроші можуть пробити дірку у бюджеті Козерогів. Вони допоможуть не зазнати фіаско у сфері фінансів та роботи. Цього тижня краще не покладатися на свою інтуїцію у моменти ухвалення рішень. Бажано дотримуватися традиційного підходу до роботи та прислухатися до особистого досвіду та відчуттів. Не виключено, що проблеми, пов'язані з Меркурієм, спровокують дивні, але приємні ситуації — наприклад, Козерогів можуть виручити їхні вороги.

Водолій

Розслаблятися цього тижня не можна: астрологічні події посилять суперництво та грошові збитки через довірливість чи неуважність. Астрологи рекомендують зайнятися пошуками нової роботи. Необхідно врахувати всі дрібниці — умови праці, обсяг роботи, поле для креативу та свободи, колектив та, звичайно ж, обговорити умови оплати праці з потенційним начальством.

Риби

Рибам, які зайняті в інтелектуальній та креативній сфері, важливо позбутися шкідливих звичок, які погіршують пам'ять та знижують інтелект. Тим, хто працює водієм, варто краще висипатись. Рибам, які багато спілкуються по роботі, потрібно бути трохи поступливішими. Також корисно буде людям цього Знаку відкласти деяку суму на майбутнє, причому найкраще зробити це на початку тижня. Потрібно уникати марнотратства. Не виключено, що тиждень видасться недостатньо продуктивним, але організованість і обережність не підведуть у критичній ситуації.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, яким знакам зодіаку затемнення 25 жовтня принесе щастя, а відома ясновидця склала гороскоп багатства для всіх знаків зодіаку.

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