«Холодніше не буде»: у Кличка заспокоїли киян із приводу опалення взимку

У Києві, який розпочав опалювальний сезон із 20 жовтня, до централізованого опалення нині підключено близько 30% багатоквартирних будинків, і показники тепла у будинках киян будуть на рівні торішніх. Про це заступник Київського міського голови Петро Пантелєєв заявив в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, на підключення 2/3 будинків, що залишилася, необхідно близько тижня.

«Ми орієнтуємося на показники минулого року, якихось серйозних відхилень не повинно бути. Плюс-мінус один градус, але без різких відхилень» , — запевнив спікер.

При цьому він нагадав, що головним трендом опалювального сезону буде економія енергоресурсів.

«На сьогоднішній день тотальне енергозбереження — наш основний лейтмотив опалювального сезону. Заощаджуватимемо і максимально орієнтуватимемо на це споживачів», — сказав Пантелєєв.

Зазначимо, що у Києві 23 жовтня «Укренерго» запровадило графік віялових відключень електроенергії у зв'язку з необхідністю економії ресурсів після нещодавніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Як відомо, у Києві під час обстрілу ТЕЦ загинули троє енергетиків.

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