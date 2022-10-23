На Львівщині, де у серпні сталася потрійна смертельна ДТП, внаслідок зіткнення автомобіля з електропотягом загинули двоє осіб. Про це повідомляє поліція Львівської області.

«Ще один пасажир та водій легковика перебувають в реанімації. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 23 жовтня, близько 00.30, на автодорозі „Оброшино-Басівка“ у селі Оброшино Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля „BMW 530“, 20-річний житель одного з сіл Львівського району, на регульованому залізничному переїзді здійснив зіткнення з електропотягом „Ужгород-Львів“ під керуванням 29-річного жителя Миколаєва Стрийського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів автомобіля — мешканці району, чоловіки віком 20 і 21 рік, — загинули на місці події. Водій автомобіля та ще один пасажир, 19-річний житель району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані в реанімацію», — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як писали «ФАКТИ», у грудні минулого року сталося кілька аварій на переїздах. Так, потяг Київ-Івано-Франківськ зніс на переїзді легковик, а під Харковом на переїзді потяг зіштовхнувся з автомобілем «ГАЗ-2752».

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