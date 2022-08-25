Автомобіль перетворився на купу металу: у потрійній смертельній ДТП під Львовом загинули двоє людей (фото)

На Львівщині, де раніше масштабну автотрощу спричинили дві вантажівки, серед дня трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода з легковиками — на автодорозі «Львів-Тернопіль» поблизу села Тарасівка зіткнулися три автомобілі: «ВАЗ 2105», «Івеко» та «Опель Віваро».

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій та пасажир автомобіля «ВАЗ 2105» загинули на місці події, повідомили в обласному управлінні поліції. Авто відновленню не підлягає.

Ще двоє пасажирок легковика та водій «Опеля Віваро» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Їхні особи та діагнози встановлюються.

Також досі не відомо, хто саме був винуватцем аварії.

Подія розслідується за частиною 3 статті 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб») Кримінального кодексу України. Винному може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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