Спишуть все на хворобу: путінського міністра оборони Шойгу збираються звільнити?

Російська армія зазнає однієї невдачі за іншою у війні в Україні. У москві поширюються чутки про те, що міністру оборони Шойгу готують заміну, повідомляє видання n-tv.

Спочатку Ізюм та Куп'янськ, нарешті Лиман і тепер прорив під Херсоном. З кожним містом, яке зараз відвойовує український контрнаступ, політичний тиск на володимира путіна посилюється. Початкове розчарування невдачами російської армії переросло у відкриту злість москви.

Внутрішня критика стає дедалі гучнішою, і вона лунає вже не лише з боку опозиціонерів чи зневірених людей, які побоюються за своїх рідних. На подив громадськості, тепер вона лунає з найближчих рядів російських правителів. Німецький журналіст Вольфрам Ваймер пише: «Високопоставлений дипломат у Москві прогнозує: „Путіну незабаром доведеться представити цапа-відбувайла, щоб самому не опинитися під прицілом внутрішньої критики“. У москві вже ширяться чутки про те, що міністра оборони Сергія Шойгу готують до заміни. У Думі, російському парламенті, вже лунають відкриті пропозиції викликати хворого міністра оборони».

В інтернеті російські військові блогери нагнітають настрої проти Шойгу. Їхня публічна критика стає політичною бомбою, і наразі вони вимагають відставки військового керівництва. Вони вимагають відставки генерал-полковника Олександра Лапіна, начальника Генерального штабу Валерія Герасимова та міністра оборони Шойгу.

Громадська думка в росії стає все більш збудженою після масової мобілізації. Шойгу вже зараз обливають брудом як «фанерного маршала». Впливовий блогер і колишня піарниця голови Держдуми В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова також публічно зажадала відповідей від Шойгу і Герасимова: «Чи знає президент про інциденти? Хто йому підпорядковується? Де обладнання? Де танки? Куди все поділося? Як таке могло статися? У мішок? Продано? Куди воно поділося? Чи існувало воно взагалі?»

У росії відмічають, що путін все рідше показується з Шойгу. До цього часу він вважався центральною опорою в архітектурі влади путіна. Шойгу вже був міністром у москві, коли в кремлі ще правив Борис Єльцин. З 2012 року міністр оборони командує однією з найбільших армій світу, укомплектованою ядерними ракетами. У 2014 році він організував військову анексію Криму, назвавши це порушення міжнародного права актом «миротворчості», отримав за це медаль «За заслуги» і кілька разів був названий «Людиною року» в росії. Шойгу вже багато років близький до путіна і регулярно заманює президента на літні канікули на свою південносибірську батьківщину, де обидва полюбляли рибалити, кататися на човнах і полювати без сорочок. Навіть гриби збирали разом. Шойгу — як і все путінське оточення олігархів — також заробив чималі статки. Міністр оборони побудував собі нерухомість за 21,7 мільйона євро — помпезний особняк з буддійською пагодою (Шойгу є буддистом).

Наприкінці публікації німецький журналіст пригадав, як Шойгу був змушений переховуватися на самому початку вторгнення, нібито через серцевий напад:

«Він був помічений на відеозаписі засідання Ради безпеки російської федерації 24 березня, хоча зараз припускають, що це був монтаж зображення. Хвороба Шойгу тепер також може бути використана як аргумент для його відставки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у генштабі рф назріває «бунт».

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