Відома українська гумористка Ірина Сопонару вперше прокоментувала зникнення українського співака Олега Винника.

«Він десь зник, кажуть, що він хворий. Ну, якщо хворий, то хай лікується, а що йому робити. Але якщо ні, то це страшно. Його тут усі так любили! Ну як так? Я не вірю в те, що він просто десь заховався. Напевно, щось сталося з ним. Я не вірю, що він може бути таким непорядним», — висловилася вона в інтерв’ю для YouTube-каналу Аліни Доротюк.

Як писали «ФАКТИ», Олег Винник — один з українських артистів, який від початку повномасштабного вторгнення фактично пропав з медійного простору України. За цей час у мережі лише кілька разів з'являлись його фото з бородою та в темних окулярах, їх публікував військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський, стверджуючи, що кумир «вовчиць» зайнятий волонтерством. Втім, ходили чутки, що співак виїхав з країни, бо злякався війни, інші ж стверджували, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

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