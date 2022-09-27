«Я по Олегу не бачу, що в нього онкологія»: Іво Бобул розповів про дзвінок Виннику

Олег Винник — один з українських артистів, який від початку повномасштабного вторгнення фактично пропав з медійного простору України. За цей час у мережі лише кілька разів з'являлись його фото з бородою та в темних окулярах, їх публікував військовослужбовець ЗСУ Роман Недзельський, стверджуючи, що кумир «вовчиць» зайнятий волонтерством. Втім, ходили чутки, що співак виїхав з країни, бо злякався війни, інші ж стверджували, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям. То куди ж дівся Олег Винник? Таке запитання ведучий ютуб-програми Rostyslove Production Ростислав Калацинський поставив народному артисту України Іво Бобулу, який є другом кумира мільйонів українок.

«Коли Рома Нідзельський був в Олега, він мені передзвонив, і я кілька хвилин поспілкувався з артистом, — розказав Іво Бобул. — Він сказав, що все буде добре, тримайтесь, він разом з українським народом. Коли щось є, я думаю, що людина хоче, аби то не афішували сьогодні, бо й так вистачає проблем. Я по Олегу не бачу, що в нього онкологія, обличчя нормальне, вигляд теж. Один кричить, що він все робить для фронту, а є такі, хто тихо закотив рукава та працює. Потрібен час. Олежка ще з'явиться і все розповість».

На запитання щодо виїзду колег-чоловіків за кордон, то Іво Бобул таке не підтримує:

«До жінок нема питань. Але чоловіки могли б хоч на три місяці приїхати і побути поруч з нашими бійцями. Покриватись тим, що зароблять кошти… Всіх грошей не заробиш. Я теж міг би залишитись в США, але я повинен бути в Україні. Знаю багатьох бійців, мій музикант теж на фронті. Допоміг йому придбати тепловізор, хоча я не мільйонер. Мій інструмент — це голос».

Раніше адвокатка Винника розкрила правду про його хворобу, допомогу ЗСУ та місце проживання.

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