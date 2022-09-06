39.83 / 40.65 39.44 / 40.47
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Олег Винник повернувся до України: з'явилося нове фото співака

11:52 6 вересня 2022
Винник

Після розповіді екстрасенсу про те, що Олег Винник «ховає себе й свою родину», серця «вовчиць» наповнилися смутком, але на щастя, схоже, тривати їй недовго: у мережі з'явилося порівняно «свіже» фото співака.

Його опублікував 2 вересня чоловік Оксани Білозір, військовослужбовець Роман Недзельський. Його пост на сторінці у Facebook був присвячений Дню знань та привітань від колег з Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Серед фотогалереї були й світлини з Олегом Винником. Не них співак позував у темних окулярах та бейсболці, на його обличчі грала «фірмова» посмішка.

Раніше Недзельський вже публікував фотографію зірки та розповідав, як Винник допомагає ЗСУ, купуючи за кордоном автомобілі.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення Винник залишив Україну. Проблеми зі здоров'ям змусили його виїхати до Німеччини, де він жив останні 20 років. Про це розповіла його адвокатка, наголосивши, що артист допомагає ЗСУ, але не афішує цього.

1308

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тайсон Ф&#39;юрі

Тайсон Ф'юрі підвівся зі стільця та ефектно «вирубив» суперзірку рестлінгу: момент потрапив на відео

Роксолана Малий з дочкою

В Іспанії затримана росіянка, що в літаку била дівчинку за українську символіку

полуниця

У вересні один раз посипте цим полуницю, і ягід наступного року буде море (відео)

гроші

Стануть магнітом для грошей: шість знаків зодіаку, яким повний місяць 10 вересня принесе нечувані суми

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту