Олег Винник повернувся до України: з'явилося нове фото співака

Після розповіді екстрасенсу про те, що Олег Винник «ховає себе й свою родину», серця «вовчиць» наповнилися смутком, але на щастя, схоже, тривати їй недовго: у мережі з'явилося порівняно «свіже» фото співака.



Його опублікував 2 вересня чоловік Оксани Білозір, військовослужбовець Роман Недзельський. Його пост на сторінці у Facebook був присвячений Дню знань та привітань від колег з Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.



Серед фотогалереї були й світлини з Олегом Винником. Не них співак позував у темних окулярах та бейсболці, на його обличчі грала «фірмова» посмішка.

Раніше Недзельський вже публікував фотографію зірки та розповідав, як Винник допомагає ЗСУ, купуючи за кордоном автомобілі.



Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення Винник залишив Україну. Проблеми зі здоров'ям змусили його виїхати до Німеччини, де він жив останні 20 років. Про це розповіла його адвокатка, наголосивши, що артист допомагає ЗСУ, але не афішує цього.

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