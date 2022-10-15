Еліна Світоліна народила доньку та розсекретила незвичайне ім'я новонародженої: миле фото

Найуспішніша українська тенісистка Еліна Світоліна, у будинку якої з'явився «чарівник"-шкідник, уперше стала мамою.

Призерка Олімпійських ігор у Токіо народила доньку в ніч з 14 на 15 жовтня, і поділилася радісною новиною зі своїми підписниками в Instagram.

«Що за ніч! Пані та панове, прошу тепло привітати Скай Монфіс. Навіть не знаю, як дякувати своєму чоловіку за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною», — написала спортсменка, прикріпивши миле фото з маленькою ручкою новонародженої.

Нагадаємо, наша співвітчизниця влітку ділилася пляжними фото із відпочинку в Монако, а буквально днями звернулася із закликом підтримати Україну, яка веде нещадну війну з країною-агресором росією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна Світоліна показала татуювання в пікантному місці.

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