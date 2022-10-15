40.01 / 40.91 38.32 / 39.53
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Еліна Світоліна народила доньку та розсекретила незвичайне ім'я новонародженої: миле фото

13:47 15 жовтня 2022
Еліна Світоліна

Найуспішніша українська тенісистка Еліна Світоліна, у будинку якої з'явився «чарівник"-шкідник, уперше стала мамою.

Призерка Олімпійських ігор у Токіо народила доньку в ніч з 14 на 15 жовтня, і поділилася радісною новиною зі своїми підписниками в Instagram.

«Що за ніч! Пані та панове, прошу тепло привітати Скай Монфіс. Навіть не знаю, як дякувати своєму чоловіку за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною», — написала спортсменка, прикріпивши миле фото з маленькою ручкою новонародженої.

Нагадаємо, наша співвітчизниця влітку ділилася пляжними фото із відпочинку в Монако, а буквально днями звернулася із закликом підтримати Україну, яка веде нещадну війну з країною-агресором росією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вагітна Світоліна показала татуювання в пікантному місці.

659

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Як позбутися харчової молі народними засобами

Як позбутися харчової молі народними засобами

Наталія Кличко

Розлучення та дівоче прізвище: колишня дружина мера Києва не хоче бути Кличко

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Пожежа на нафтобазі

У Білгороді знову галасливо — після обстрілу горить нафтобаза

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту