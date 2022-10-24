Важливо для водіїв: як перевести годинник в авто на зимовий час

У ніч на неділю, 30 жовтня, Україна знову перейде на зимовий час. Комп'ютери, ноутбуки, смартфони та планшети завжди самостійно переводять годинник на правильний час.

А ось деяким автомобілістам, особливо тим, хто має бюджетні авто, це потрібно зробити вручну.

Про те, як перевести бортовий годинник в автомобілі, пише Auto24.

На старих моделях машин або на бюджетних автомобілях зазвичай годинник переводиться кнопками, одна з яких відповідає за години, а інша за хвилини. Або існує кнопка Set, яку потрібно натиснути перед маніпуляціями з годинами та хвилинами.

Часто ці кнопки ховають від випадкових натискань, тому, щоб їх натиснути, потрібен олівець, зубочистка або якийсь інший гострий предмет.

На янгтаймерах іноді зустрічається годинник, який переводиться за допомогою головки як механічний наручний годинник.

Майже всі автомобілі, обладнані штатною навігаційною системою, можуть автоматично переводити час — сигнал GPS містить дані про координати супутника та час на його годиннику.

Автоматично годинник переводиться в машинах, що підключаються до мережі Інтернет. Зробити це можна за допомогою sim-карти, Wi-Fi або телефоном власника. У автомобіля преміум класу час переводиться автоматично.

У переважній більшості автомобілів для переведення годинника на годину вперед потрібно зайти в меню медіасистеми або бортового комп'ютера. Ця процедура проста й зрозуміла.

Як повідомляли «ФАКТИ», українці, які під час російського вторгнення втратили своє майно, зокрема автомобілі, можуть зафіксувати завдані збитки. Власники, чиї машини знищені війною або залишилися на окупованій території, можуть зайнятися вибракуванням транспортного засобу через сервісні центри МВС. Послуга вибракування авто безкоштовна, але потрібний повний пакет документів.

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