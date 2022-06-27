Процедура безкоштовна: у МВС дали пораду автовласникам, чиї машини залишилися на окупованій території або знищені

Українці, які під час російського вторгнення втратили своє майно, можуть зафіксувати завдані збитки. Втрату житла держава обіцяє згодом компенсувати.

У МВС рекомендують власникам, чиї автомобілі знищені внаслідок російського вторгнення або залишилися на окупованій території, зайнятися вибракуванням транспортного засобу. Цю послугу надають територіальні сервісні центри МВС.

Для отримання послуги необхідно надати до сервісного центру пакет документів:

- заяву встановленого зразка;

- документ, що засвідчує особу;

- документ, що засвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб — нотаріально засвідчена довіреність);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності);

- номерні знаки (за наявності);

Фізичні особи за відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію машини повинні дати пояснення.

Для підприємств у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію авто складається акт службового розслідування. Крім того, надається довіреність, оформлена в установленому порядку, копія рішення власника, засвідчена в установленому порядку (для організацій з державною формою власності — згода або дозвіл відповідних суб'єктів управління майном), наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування.

Якщо номерні знаки або свідоцтво про реєстрацію машини викрадено, потрібно надати довідку МВС про відмову у порушенні кримінальної справи за фактом викрадення або постанову про порушення кримінальної справи.

Щоб отримати послугу, необхідно особисто або через свого представника подати до центру надання адміністративних послуг повний пакет документів у паперовому вигляді.

Послуга з вибракування авто безкоштовна. Питання в центрі мають вирішити протягом робочого дня, якщо заявник надав повний пакет документів.

Повідомляється, що можна отримати відмову у випадку, якщо:

- надано неповний пакет документів;

- виявлено невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними у поданих документах;

- встановлено, що транспортний засіб знаходиться в розшуку або під арештом.

Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливим.

Фото Pixabay

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