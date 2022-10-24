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Україна

Майже півтисячі окупантів та багато техніки: названо втрати ворога за добу

11:58 24 жовтня 2022
техніка

Минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів, завдяки чому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 67 940 військових, повідомили в Генштабі.

Окрім убитих рашистів, загальні бойові втрати противника на 24 жовтня склали:
- танків — 2590 (+6 за добу);

- бойових броньованих машин — 5295 (+11);

- артилерійських систем — 1673 (+6);

- РСЗВ — 375 (+1);

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1370 (+9);

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4044 (+5);

- спеціальної техніки — 149 (+1).

За вчорашній день на півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1».

Також підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та 12 БПЛА Shahed-136.

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