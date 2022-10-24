Майже півтисячі окупантів та багато техніки: названо втрати ворога за добу
Минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів, завдяки чому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 67 940 військових, повідомили в Генштабі.
Окрім убитих рашистів, загальні бойові втрати противника на 24 жовтня склали:
- танків — 2590 (+6 за добу);
- бойових броньованих машин — 5295 (+11);
- артилерійських систем — 1673 (+6);
- РСЗВ — 375 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1370 (+9);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4044 (+5);
- спеціальної техніки — 149 (+1).
За вчорашній день на півдні підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань. В результаті вдалося знищити кілька окупантів та радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1».
Також підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та 12 БПЛА Shahed-136.
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