Був одягнений у синю куртку та сині джинси: під Києвом знайшли тіло ще одного вбитого окупантами чоловіка

У Бучанському районі, де нещодавно викрили зрадника, який під час окупації Київської області співпрацював із ворогом, біля Немішаєва у лісі виявили тіло вбитого чоловіка.

Як повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов, поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

Його прикмети:

Ріст — близько 190 сантиметрів, розмір ноги — 43. На ньому була синя куртка, джинси, чорні туфлі та темна білизна. У нагрудній кишені куртки загиблого поліцейські знайшли православний хрестик.

Фото поліції

Фото поліції

«Тіло чоловіка знаходилося неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські Київщини знайшли вбиту окупантами людину. Якщо у вас є інформація про загиблого, телефонуйте на спецлінію «102», — додав Нєбітов.

Раніше Андрій Небітов повідомляв, що в лісосмузі поблизу села Мироцьке, де під час окупації Київщини рашисти облаштували свої позиції, знайшли тіла двох страчених окупантами чоловіків.

Фото ГУНП у Київській області

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