Перший кольоровий, наймолодший і найбагатший прем'єр-міністр: у Британії названо нового главу уряду

У понеділок, 24 жовтня, Консервативна партія Великобританії визначилась із новим лідером. Це означає, що у британців з’явився новий прем'єр-міністр. Ним став 42-річний Ріші Сунак. Він обіймав посаду міністра фінансів (скарбника) в уряді Бориса Джонсона і став одним із головних ініціаторів розвалу кабінету та вимушеної відставки його голови.

Після відходу Джонсона Сунак вважався одним із головних претендентів на посаду прем'єра, але програв на останньому етапі перегонів Ліз Трасс, яка протрималася на високій посаді рекордно короткий термін — 44 дні.

Сунак у серпні попереджав, що реформи, які обіцяла Трас, призведуть до краху британської економіки та обвалять фунт стерлінгів. Тоді йому не повірили. Однак випускник Оксфорда мав рацію. І ось тепер йому довірили рятувати Британію.

Головним суперником Сунака цього разу вважався Борис Джонсон. Проте колишній прем'єр несподівано для всіх останньої миті відмовився висувати свою кандидатуру. Джонсон ухвалив таке рішення після тривалої зустрічі із Сунаком. Він закликав Ріші забути колишні розбіжності та в ім'я партії та країни об'єднати зусилля. Борис хотів, щоб Сунак підтримав його кандидатуру.

Ріші відмовився. Джонсон розумів, що програє Сунаку, і вирішив уникнути ганебної поразки. Третій претендент — Пенні Мордонт — змогла заручитися підтримкою лише 24−25 членів парламенту від консерваторів. А треба було набрати щонайменше 100 голосів.

Давайте знайомитися! Ріші Сунак став наймолодшим прем'єр-міністром у сучасній історії Британії. Навіть Тоні Блер у 1997 році та Девід Камерон у 2010 році були старшими, ніж він. Сунак — перший в історії королівства кольоровий глава уряду. Він народився в Саутгемптоні у сім'ї індійців з Пенджабу. Його батько — лікар, мати — фармацевт. Вони змогли зібрати гроші, щоб забезпечити синові відмінну освіту.

Сунак працював фінансистом у банку Goldman Sachs. Його там дуже цінували. Попри це Ріші ризикнув звільнитися та розпочати власний бізнес. Він створив інвестиційну компанію з оборотом понад мільярд доларів. Його фірма підтримувала малий бізнес у Британії. Сунак заробив приблизно 700 мільйонів доларів, за що отримав прізвисько Махараджа.

Ріші Сунак та Акшата Мушті на своєму весіллі у 2009 році. Було присутні тисяча гостей

Ріші одружений з дочкою індійського мільярдера Нараяни Мушті Акшате. Акшата є однією з найбагатших жінок у Великій Британії. У подружжя дві дочки.

Ріші Сунак з дружиною та дітьми

Новий прем'єр-міністр Великої Британії підтримує Україну. Він подякував Борису Джонсону за те, що той надав рішучу допомогу нашій країні у боротьбі з агресором.

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