Хоча б армії допоміг: заставу хабарника з Харкова, який ховається в росії, віддали бійцям ЗСУ

За клопотанням прокурора Київський районний суд Харкова повернув 160 тисяч гривень застави за підозрюваного на спецрахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

Відомо, що підозрюваний працював на посаді державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби. У серпні 2017 року він зажадав від одного з місцевих жителів надання неправомірної вигоди в розмірі 5 000 доларів. За це обіцяв допомогти «вирішити» питання у стягненні боргу по виконавчому провадженню. Але за кілька днів ціну підняв до 7000 доларів частинами та у декілька етапів. За місяць держслужбовцю передали 13 000 грн, після того був ще один транш — 78 600 грн. Працівника виконавчої служби затримали на гарячому та 5 жовтня 2017 року Червонозаводським районним судом Харкова йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 160 000 гривень. Коли підозрюваний вніс заставу, його випустили.

Втім, після того він втік і до теперішнього моменту місцезнаходження держслужбовця невідоме. Постановою прокуратури його оголошено у міжнародний розшук Інтерполу, оскільки стало відомо про перебування останнього на території російської федерації.

Як йдеться у матеріалах справи, слідчий суддя дійшов висновку: оскільки розшуковими заходами встановити місцеперебування хабарника не вдалося, заставу слід перевести в дохід держави. То ж клопотання прокурора задовольнив — 160 тисяч гривень перерахували на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Харківщині судитимуть лікарку-хабарницю, яка продавала «непридатність» до служби в армії за 2,5 тисячі доларів.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram