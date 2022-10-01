«Гроші за косу віддала на армію «: мережу зворушила дівчина, яка обрізала волосся заради нашої перемоги

Під час війни українці продовжують дивувати своїми вчинками на підтримку нашої армії. Однією із таких історій поділилась на своїй сторінці у фейсбуці Оксана Князєва.

«Вікторія Сигидюк живе в Умані. Вона екскурсовод. Дівчина нескінченно закохана у свою справу та у своє місто. Ми зустрічалися з нею кілька разів на екскурсіях для переселенців, де Вікторія розповідала нам про цікавинки Умані. І, звичайно, побачивши її ФБ профіль, я не змогла втриматися, щоб не погортати її фото. Яке шикарне волосся було у Вікторії — довге, густе, справжня краса. Дуже здивувалась, чому зараз у дівчини каре, списала це все на притаманні нам жіночі експерименти і забула.

Днями ми зустрілися знову, у Софіївці. Я запитала у Віки, нащо вона обрізала таке шикарне волосся?! Дівчина відповіла, що віддала їх на ЗСУ. Мовляв, просто дуже хотілося допомогти. Тоді збирали гроші і наважилася. Пішла до перукарні, обрізала і продала. Гроші віддала на допомогу армії.

І стільки сили було в її голосі, стільки болю (я розумію, настільки дорогими були для неї коси), стільки надії, що я зрозуміла: нас не зломити! Поки там жінки не здатні вийти, щоби врятувати своїх чоловіків і дітей від кровожерливої м'ясорубки війни, наші дівчатка ріжуть коси, захищаючи свою свободу!"

Наприкінці Оксана Князєва закликала українців під час відвідин Умані обов’язково замовити екскурсію у Вікторії та купити джем її власного приготування.

«Люба дівчинко! Усе недаремно! Дякуємо тобі! Коси відростуть! Усі мрії збудуться! І ти обов'язково будеш щасливою на улюбленій землі! У вільній Україні!», — додала вона.

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