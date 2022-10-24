«Беріг усіх. Себе — не зміг»: на війні загинув ветеран АТО, за плечима якого служба на Донбасі

Уже втретє від початку жовтня у Тростянці на Вінниччині в останню путь проводжають бійця. 47-річний Сергій Камишний під час артилерійського обстрілу загинув у бою в Миколаївській області.

«Легких шляхів він ніколи не шукав. Завжди йшов навпростець, але вірною дорогою. За це й поважали його. Він успішно відслужив у Збройних Силах України строкову службу. За щире серце, безвідмовність і «золоті» руки користувався авторитетом і повагою у колишньому хлібоприймальному підприємстві. З дружиною в щасливому шлюбі прожили понад двадцять п’ять років. Радів сину Максиму та двом онукам. Сергій Михайлович любив їх до нестями. І здавалося б жити й жити, але життя ставило свої випробування.

У 2015 — 16 роках чоловік був мобілізований в зону проведення антитерористичної операції. Той рік, проведений на Донбасі, ще більше загартував його і без того міцний характер. Він якось життя осмислив по-іншому. Після демобілізації з усією завзятістю взявся до роботи, ніби поспішав жити, — повідомляє Тростянецька селищна територіальна громада. — Наступного дня після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України був мобілізований на фронт. Уже перевіреного в боях сержанта Камишного направили разом з земляками на Миколаївщину, куди ворог прямував шаленими темпами. Тут він мужньо боровся за кожен клаптик землі. Командир машини — командир відділення одного з військових формувань докладав усіх зусиль, аби його підлеглі, надто ті, які ще не нюхали пороху, відчували увагу. Він був гарним наставником, беріг усіх. Себе — не зміг".

Під стрілецький залп та звуки Гімну України на сільському кладовищі рідні та близькі попрощалися з героєм.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 22-річний винничанин Денис Ніколіца.

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