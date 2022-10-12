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Події

«Лише у серпні став батьком»: війна забрала життя молодого українського офіцера

21:00 12 жовтня 2022
Денис Ніколіца

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 22-річний Денис Ніколіца. Захисник родом із села Качківка на Вінниччині.

«Молодий кадровий військовий, випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, яку закінчив у 2022 році, старший лейтенант, — повідомляє Ямпільська міська рада. — Був призваний на військову службу за контрактом Тульчинським районним військкоматом».

Денис був командиром 3-ї самохідної артилерійської батареї бригадної артилерійської групи однієї із військових частин. Загинув 4 жовтня внаслідок отримання поранення, несумісного з життям, поблизу населеного пункту Колісниківка Куп’янського району на Харківщині.

Відомо, що у бійця залишились батьки, брат, дві сестри, дружина та донечка Домініка. Вона народилась 17 серпня цього року.

Раніше повідомлялося, що під час звільнення Білогорівки на Луганщині загинув 20-річний гранатометник Семен Ляшук. Про його героїчний шлях «ФАКТАМ» розповіла рідна сестра бійця Карина Ляшук.

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