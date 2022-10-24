Героя України з російським паспортом суд відправив під варту на два місяці

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід президенту АТ «Мотор Січі» у вигляді тримання під вартою — В'ячеслава Богуслаєва затримали 23 жовтня за підозрою у співпраці з росіянами.

«Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору. Крім президента АТ „Мотор Січ“, аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ», — повідомили в Службі безпеки України.

Фото СБУ

В СБУ нагадали, що обом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ст. 111−2 (пособництво державі агресору).

«Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від „партії регіонів“, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних гелікоптерів», — йдеться у повідомленні.

Одночасно журналісти програми «Схеми» оприлюднили докази того, що В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. Попри це він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Так, за матеріалами слідства, посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф, і налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. На підтвердження цьому СБУ оприлюднила перехоплені телефонні розмові Богуслаєва з представником російської компанії, якій постачалися двигуни до гвинтокрилів

Фото СБУ

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