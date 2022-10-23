Героя України запідозрили у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення

У Запоріжжі, яке щодня піддається руйнівним російським обстрілам, Департамент контррозвідки разом з головним слідчим управлінням СБУ затримали президента та співвласника «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його даними, наразі затриманого доправляють до Києва.

Попередньо відомо, що його підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52, які завдавали та завдають ударів по українських воїнах.

«Схема постачання була багатоступеневою та працювала через три країни. Близький Схід, Європа, Азія. Які саме, невдовзі дізгаємося від Служби Безпеки», — пише Цаплієнко, додаючи, що разом з Богуслаєвим затримали і начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січ».

Під час обшуку

Своєю чергою місцеве запорізьке видання «ЗаБор» повідомляє, що 22 жовтня у Богуслаєва відбулися обшуки. При цьому начебто силовиків намагалися не пустити в будинок підозрюваного і їм довелося застосувати силу.

Офіційної інформації від правоохоронних органів наразі не надходило.

За інкримінованою Богуслаєву статтею Карного кодексу йому може загрожувати найвища міра покарання — довічне ув'знення.

За даними з відкритих джерел, В'ячеслав Богуслаєв був народним депутатом чотирьох скликань Верховної Ради від Партії регіонів. Доктор технічних наук, професор. Герой України. До березня 2013 року — керівник ПАТ «Мотор Січ», йому належить 14,99% акцій компанії.

Нагадаємо, раніше про підозру у державній зраді повідомили ще двом колишнім нардепам-«регіоналам» — Олегу Царьову та Володимиру Олійнику, а пізніше — і колишньому заступнику Генерального прокурора України, нардепу Рінату Кузьміну.

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