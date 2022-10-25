Невдало покурили біля фсб: в окупованому Мелітополі злетів на повітря легковик, поранено роспропагандистів (фото, відео)

В окупованому Мелітополі, де активно діють сили спротиву, ранком у вівторок, 25 жовтня, пролунав вибух.

За інформацією мера міста Івана Федорова, біля приміщення, в якому ведеться ретрансляція росЗМІ, вибухнула автівка.

«Пропагандисти кремля невдало покурили біля відділення рашистської фсб, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького», — зазначив він та виклав у мережу фото та відео наслідків «паління».

А ось так виглядає помешкання з середини.

РосЗМІ стверджують, що під час вибуху постраждали п'ятеро осіб, у тому числі й пропагандисти. Потужність вибуху оцінюють у 1,5−2 кг в тротиловому еквіваленті.

Іван Федоров додав, що на окупованих територіях було неспокійно й вночі: «Ніч, що минула, була гарячою для окупантів у селі Світлодолинське Мелітопольського району. Місцеві жителі нарахували приблизно сім потужних вибухів. Спостерігався дим з боку залізничного мосту. Маємо надію, що у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Очікуємо на гарні новини від ЗСУ!»

Нагадаємо, що місцева «влада» попереджала колаборантів Мелітополя, аби ті були готові до виїзду з міста до тимчасово окупованого Криму.

Фото зі сторінки Івана Федорова

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